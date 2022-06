Travolto da un pirata, morto il 57enne: investitore indagato per omicidio stradale

Lo scorso 10 giugno è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale, a Breda di Piave: stava percorrendo in bici via Del Vesco quando un'auto lo ha travolto. L'automobilista al volante, un 92enne, è fuggito via dal luogo dell'incidente, cercando di farla franca: alcune ore dopo, grazie ad uno specchietto rotto trovato sul posto, la polizia locale del comando intercomunale Postumia Romana è riuscita a scovarlo. Dopo quasi due settimane di agonia, nella notte tra martedì e mercoledì, è spirato Mauro Dalla Zanna, 57enne di Paese, le cui condizioni sono fin da subito apparse molto gravi dopo lo schianto. Dalla Zanna, urtato alle spalle e scaraventato fuori strada per diversi metri, aveva riportato varie lesioni, tra cui un grave trauma cranico. L'uomo, molto conosciuto nella zona di Paese, lascia la madre Irene, fratelli e sorelle. Il funerale si terrà sabato 25 giugno, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di Postioma di Paese.

Alla luce della scomparsa di Dalla Zanna la posizione dell'automobilista, un 92enne della zona, è destinata ad aggravarsi: alle denunce per omissione di soccorso e fuga si sommerà ora anche l'omicidio stradale.