Uccide il fratello e la cognata, parla la sorella del killer: «L'ho già perdonato»

«Io l'ho già perdonato anche se nella mia famiglia in molti non sono d'accordo con me». A parlare è Lucia, la sorella di Massimo Pestrin, il 50enne che il 3 maggio di un anno fa uccise a colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento. La donna oggi, 24 aprile, era presente all'udienza in cui, per quanto la Procura si fosse opposta all'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello del 13 marzo scorso, hanno giurato i consulenti psichiatrici che dal 20 maggio prossimo esamineranno l'imputato. Seduta sola, quasi in ultima fila, poco dopo la conclusione Lucia si è avvicinata a Massimo: un abbraccio forte, due baci, qualche parola. «Il giorno dopo i funerali di mio fratello Lino e della moglie Rosanna - dice la donna - io ero già in carcere a trovarlo. L'ho perdonato. Lui si è trovato al centro di una "tempesta perfetta": il lavoro perduto, l'incidente in moto ma soprattutto il tradimento della moglie. Era innamorato di quella donna e vuole molto bene ai figli di cui uno, il più grande, gli è vicino e lo aiuta con le spese legali. Quel ciclone di eventi ha avuto su di lui un effetto devastante che gli ha fatto perdere la ragione».

Per raccontare la storia di Massimo Pestrin Lucia comincia proprio dal rapporto con la moglie, da cui il 50enne si era separato. «Adesso sono arrivate le carte del divorzio - afferma con la commozione negli occhi – ma se questo passo fosse stato fatto prima tutto questo non sarebbe successo. Ricordo come fosse oggi la notizia che aveva trovato un lavoro come guardia giurata. Il fatto che, in quelle condizioni, gli avessero dato un pistola mi aveva fato provare i brividi».

Poi arrivò il tradimento, che Massimo avrebbe scoperto nel peggiore dei modi. «Dicevano che c'erano dei video che giravano raffiguranti lei insieme al datore di lavoro di mio fratello. Qualche collega lo avrebbe anche preso in giro per questo, i contenuti di quelle immagini non erano esattamente edificanti. Massimo ebbe un confronto duro con il titolare, gli diede anche un pugno e fu licenziato».

Successivamente giunsero le difficoltà economiche: Massimo Pestrin decise di andare via di casa e alla fine trovò ospitalità a casa del fratello Lino, che lo avrebbe dovuto tenere con lui per qualche tempo. «L'azienda di famiglia non andava bene - racconta Lucia - e Lino si sentiva responsabile. Così cadde in depressione. Non è vero che tra Massimo e il fratello ci fossero dei problemi di natura economica dovuti al fatto fatto che non voleva contribuire alle spese, sono cose messe in giro da gente cattiva. Del resto anche io mi ero messa a dargli un supporto economico quando la sua situazione finanziaria era molto compromessa».

Il giorno dell'omicidio Massimo Pestrin aveva appena finito di mangiare. Salì in camera, prese la pistola per la quale non aveva più il porto d'armi ma che deteneva regolarmente, scese in cucina dove aveva preparato il pranzo per Lino e Rosanna e fece fuoco undici volte, centrando prima la donna e poi il fratello. «Un evento che non riesco proprio a spiegarmi - torna a dire la sorella dell'imputato - anche se io sono convinta che nella sua testa in quel momento uccidere Lino abbia voluto dire liberarlo da una depressione che era diventata un problema insormontabile».

Dopo aver sparato Massimo Pestrin uscì due volte per fumare mentre con la mano destra teneva impugnata la Glock con cui aveva ammazzato Lino e Rosanna. Nella telefonata che fece ai carabinieri, con voce assolutamente calma, disse che aveva appena ucciso due persone, senza rivelare però chi fossero. «Quando vado in carcere a trovarlo - conclude - lui mi dice sempre di andare a comperare dei fiori e metterli sulla tomba di Lino. Gli manca molto nostra madre, scomparsa qualche tempo fa e che era il vero timoniere...la roccia della famiglia. Ha lasciato un grande vuoto in tutti noi ma soprattutto nell'animo di Massimo che molto spesso a mi dice che vorrebbe essere lui e non Lino quello morto».