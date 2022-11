La sentenza è definitiva, Ercole Hudorivic finisce in carcere

Lo attendevano oggi, 11 novembre, per celebrare il processo in cui lui e il figlio Abramo sono accusati di truffa nei confronti di un uomo che, contattato su un sito specializzato in compravendite, voleva cedere un anello in oro bianco con smeraldo e che sarebbe rimasto con un palmo di naso. Ma Ercole Hudorovic, 63 anni, residente al tempo dei fatti nel campo nomadi di via Castellana a Paese, non si è presentato. Il motivo? E' finito in carcere dove dovrà scontare una pena passata in giudicato a tre anni e sei mesi per una tentata estorsione ai danni della parrocchia di Sambughè. Il provvedimento che mette il nomade dietro le sbarre è stato eseguito qualche giorno fa; il figlio, invece, sconterà i due anni e due mesi in detenzione domicilare.

I due erano accusati di aver pattuito un lavoro da 800 euro per il restauro o la lucidatura di 20 pezzi sacri salvo poi pretenderne addirittura 42.000 euro. Al momento della consegna dei soldi, a fine dicembre 2017, trovarono però i carabinieri della compagnia di Castelfranco che, dopo giorni di minacce al collaboratore pastorale della parrocchia di Sambughè e direttore dell'ufficio beni culturali d'arte sacra della Curia di Treviso don Paolo Barbisan e al sacrestano della comunità della frazione di Preganziol Giuseppe Carraro, si presentarono all'appuntamento e fecero scattare la trappola.

Il processo per truffa, invece, relativo a fatti del 2015, riguarda l'acquisto di una anello con incastonata una pietra preziosa. Il venditore sarebbe stato "fragato" da padre e figlio che, dopo averlo esaminato e trattenuto, avrebbero detto che il denaro (circa duemila euro) sarebbe stato consegnato presso un'area di servizio a Marghera (Venezia), dove il malcapitato si sarebbe recato senza però trovare nessuno.