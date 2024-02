Tenta un furto all'osteria "Rossetto", 36enne arrestato dalla polizia

Già arrestato per una rapina qualche settimana fa a Santa Bona, è stato nuovamente riarrestato dalla polizia, la scorsa notte, per tentato furto aggravato. Parliamo di un 36enne italiano che è stato sorpreso dagli agenti mentre tentava di forzare la porta finestra dell'osteria "Rossetto" di Strada Feltrina, a Castagnole di Paese. Il trentaseienne, pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, è la stesso bandito che lo scorso 24 gennaio è stato arrestato dalle volanti per un tentativo di rapina nel quartiere di Santa Bona. L’uomo, in quell’occasione, incappucciato e a bordo di una bicicletta, aveva sottratto la borsa ad un’anziana dandosi poi alla fuga, inseguito dapprima da alcuni giovani che avevano assistito al furto e, immediatamente dopo, da una volante della Questura di Treviso, che era riuscita a fermarlo dopo un breve ma concitato inseguimento. Il trentaseienne, in quella circostanza, aveva opposto una tenace resistenza ai poliziotti delle volanti, che lo avevano bloccato e arrestato per il tentativo di rapina. Anche la scorsa notte, alla vista degli operatori, il 36enne ha tentato la fuga, durata solo una trentina di metri. L'uomo aveva in tasca dei guanti in lattice e un cacciavite, posti ora sotto sequestro.