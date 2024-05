Ruba vasi di fiori e granaglie in un vivaio, incastrato dalle telecamere

Lo scorso 30 aprile è entrato nel vivaio “Flormedia Italiana” di via IV Novembre a Paese e ha trafugato alcuni vasi di rose e di un fusto contenente granaglie, per un valore di euro 600 euro. Dopo la denuncia presentata dal titolare ai carabinieri è stata avviata un'indagine che in questi giorni ha portato ad identificare e denunciare per furto aggravato il presunto ladro, un 50enne residente della zona. I militari sono riusciti ad arrivare all'uomo visionando e analizzando le immagini delle telecamere della videosorveglianza presenti nell'area.

Nella giornata di ieri, 10 maggio, i militari della stazione di Treviso, hanno denunciato per ricettazione un 19enne, poiché sorpreso a circolare, nel centro cittadino, a bordo di una bicicletta rubata lo scorso 10 marzo ad un 17enne residente in questo capoluogo. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Sempre nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Pieve di Soligo hanno denunciato, per furto aggravato, un 49enne cittadino marocchino residente in questa provincia, il quale, in concorso con un complice in via di identificazione, la sera dello scorso 29 aprile, ha trafugato alcuni elettrodomestici dismessi dall’eco centro comunale.