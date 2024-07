Incendio in abitazione, distrutti due veicoli commerciali

C'è anche il sospetto che possa trattarsi di un incendio doloso il rigo che, nella notte tra il 13 e il 14 luglio, ha distrutto due veicoli commerciali in via Trieste a Paese. Il fuoco si sarebbe scatenato presso un abitazione privata e avrebbero danneggiato gravemente una Nissan e un furgone Iveco Daily di proprietà di una ditta attualmente in liquidazione appartenente ad un residente della casa. L'incendio è stato prontamente domato dai vigili del Fuoco. I danni sono in via di quantificazione. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri di Paese.