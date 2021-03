La casa di Castagnole distrutta dalle fiamme

Moglie e amiche arse vive, la difesa: «Non sono stato io»

Sergio Miglioranza, il 70enne pensionato di Paese arrestato per il rogo di Paese, ha incontrato in carcere i suoi avvocati. «Non so come possano avere trovato l'accelerante su di me. Le polizze? Dovevo andare a fare la dichiarazione dei redditi»