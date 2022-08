Tragedia a Paese, l'auto del poliziotto ha affrontato la curva a 85 km/h

Affrontò la curva ad alta velocità, almeno 30 chilometri orari oltre il limite, che in quel tratto è a 50, invadendo la carreggiata opposta e piombando come un proiettile contro lo scooter di Davide, che procedeva a soli 44 chilometri all'ora. La macchina centrò il 17enne sulla parte sinistra, tanto è vero che lo studente avrebbe riportato nello schianto la frattura dell'arto e del femore.

Questa la dinamica dell'incidente che la sera dell'8 maggio, a Paese, costò la vita a Davide Pavan, il ragazzo di Morgano che, al momento del sinistro, stava rientrando nella sua abitazione dopo aver riaccompagnato la casa la fidanzata con cui aveva trascorso la giornata. Il consulente della Procura di Treviso Davide Sottana ha infatti consegnato oggi, 29 agosto, al pubblico ministero Mara De Donà la relazione sulla perizia cinematica da cui emergerebbe che l'incidente sarebbe avvenuto a causa esclusivamente della guida "con imperizia" di Samuel Seno, il 28enne poliziotto in forza all'Ufficio stranieri della Questura di Treviso, da cui è stato sospeso.

Seno avrebbe imboccato la curva di via Olimpia (che piegava a destra rispetto alla sua direzione) ad una velocità stimata tra gli 80 e gli 85 chilometri all'ora; troppi per mantenere la sua Golf in strada e infatti il 28enne è letteralmente uscito di traiettoria, andando ad occupare quasi per intero la corsia dove si trovava Pavan. Tra le ragioni di questa condotta c'è certamente il tasso alcolico. Seno, ex giocatore dell'Ads Rugby Paese (difeso dagli avvocati Fabio Capraro e Luciano Meneghetti , mentre la famiglia Pavan si è affidati ai legali Davide Favotto e Lisa Caldato), si era messo alla guida della sua macchina dopo aver partecipato alla festa preparata per il suo addio alla pallaovale. La misura del tasso alcolemico, effettuata attraverso gli esami del sangue, è di 1,26 grammi per litro ma, per la cronaca, va ricordato che il primo test, effettuato con il breathlyzer una decina di minuti dopo lo scontro, segnava 1,50. Davide Pavan invece, oltre a non aver assunto né droghe né alcol, non solo viaggiava entro i limiti di velocità ma aveva anche il casco indossato correttamente.

Alla luce delle evidenze della perizia cinematica ora per Samul Seno si profila la chiusura delle indagini e la probabile imputazione per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza