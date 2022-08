Mortale a Paese, l'esito dei tossicologici: l'investitore aveva un tasso alcolemico di 1,26

Gli esami sul sangue di Samuele Seno, poliziotto sospeso dell'Ufficio Stranieri della Questura di Treviso, confermano la guida in stato di ebbrezza che era trapelata subito dopo l'incidente, avvenuto lo scorso maggio, in cui ha perso la vita Davide Pavan, studente 17enne di Morgano, travolto in via Olimpia a Paese mentre stava rincasando a bordo del suo scooter