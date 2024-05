Investe e uccide una badante, 68enne condannato a due anni

«Non mi sono accorto di nulla». Si era giustificato così Fabrizio Cappelletto, 68enne di Montebelluna, che il 28 febbraio del 2014, intorno alle 18,50, aveva investito e ucciso a Paese Norma Bonafade, 63enne badante originaria di Trarego Viggiona, in provincia di Verbania. La Bonafede si era trasferita da poco nella Marca dove era impiegata presso una famiglia.

Dopo 10 anni si è conclusa la vicenda giudiziaria che vedeva Cappelletto imputato di omicidio stradale e omissione di soccorso dal momento che l'uomo non si sarebbe fermato per accertarsi della situazione. Oggi 2 maggio il 68enne (difeso dall'avvocato Roberta Canal) è stato condannato a 2 anni di reclusione con la sospensione della patente per la durata di tre anni. E' stato invece assolto dal reato di omissione di soccorso per non avere commesso il fatto.

Dopo mezz'ora dall'orario in cui la Lexus con alla guida il 68enne aveva centrato la Bonafede in via Bianchin, che stava camminando a bordo strada lungo la sua stessa direzione di marcia, un residente aveva visto testa di una donna spuntare dal fossato a lato strada. Avvicinatosi si era trovato di fronte al corpo senza vita della badante, catapultata di qualche metro dalla violenza dell'impatto. Era stato grazie ad un'altra persona, che aveva assistito allo scontro, che il 68enne era stato fermato successivamente. «Non mi sono accorto di aver investito una persona, mi ero anche fermato per controllare ma non avevo visto nulla».

L'incidente, secondo quanto accertato dalla Procura, sarebbe avvenuto a causa della velocità sostenuta tenuta da Cappelletto, che transitava lungo una strada che al tempo non era illuminata, con condizioni stradali rese precarie dalla presenza di fango sul manto stradale e che era schizzato sul parabrezza e sui fari anteriori. Secondo gli investigatori la Lexus non avrebbe potuto frenare tempestivamente anche qualora il guidatore si fosse accorto della donna.