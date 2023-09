Tragedia di Paese, la mamma di Davide: «E' troppo presto per perdonare»

L'8 maggio del 2022 il 17enne Davide Pavan venne travolto e ucciso dalla vettura di Samuel Seno, poliziotto in forza all'ufficio stranieri della Questura di Treviso. Barbara Vedelago, madre della vittima, parla per la prima volta di fronte alle telecamere: «Auguro a Samuel di essere felice, di avere una famiglia e dei figli. E di volergli bene come io ne ho voluto a Davide e ne voglio a suo fratello. Forse capirà che cosa mi ha tolto. E forse solo a quel punto potrei perdonarlo. Forse»

«Auguro a Samuel di essere felice, di avere una famiglia e dei figli. E di volergli bene come io ne ho voluto a Davide e ne voglio a suo fratello. Forse capirà che cosa mi ha tolto. E forse solo a quel punto potrei perdonarlo. Forse». Per la prima volta davanti alle telecamere parla Barbara Vedelago. Lei è la mamma di Davide Pavan, il 17enne rimasto ucciso nel terribile incidente avvenuto l'8 maggio del 2022 a Paese e causato da Samuel Seno, 31enne poliziotto in servizio all'Ufficio Immigrati della Questura di Treviso. Quella terribile domenica Seno prese la curva di via Olimpia troppo larga e finì con la sua Polo contro Pavan, che era in scooter e aveva appena riaccompagnato la fidanzatina dopo una domenica trascorsa insieme e stava rincasando verso Morgano. Il 31enne, che veniva dalla festa di addio al rugby che gli era stata preparata dall'Asd Paese, era in stato d'ebbrezza quando travolse il 17enne e per quei fatti ha patteggiato giovedì scorso 3 anni e 6 mesi di reclusione, con la concessione delle generiche.

Barbara Vedelago aveva espresso fin da subito i suoi dubbi e l'amarezza per quella applicazione della pena. E rabbia, lo stesso sentimento provato quando la famiglia della vittima si è vista recapitare una fattura da 183 euro per la pulizia della strada dal sangue di Davide e dai detriti dell'incidente. All'appuntamento con i giornalisti la mamma si presenta con una catenina al collo che, al posto della medaglietta, ha una "D" maiuscola, la prima lettera del nome di quel figlio morto. E racconta di quello che si sono detti negli ultimi minuti dell'incontro avuto con i familiari, solo lei e Samuel, subito dopo la fine dell'udienza preliminare.

Rimane invece chiusa nel silenzio la famiglia di Samuel Seno. «Tornare sull'incidente e sulle sue conseguenze tragiche - dice Fabio Capraro, uno degli avvocati che ha difeso il poliziotto - è occasione di grande sofferenza per il mio cliente e per i suoi genitori. In questa vicenda ci sono due famiglie che, per ragioni diverse, escono distrutte dalla vicenda che prima di essere processuale è soprattutto umana». «Adesso per Samuel - continua Capraro - inizia il procedimento amministrativo. E' vero che in virtù del patteggiamento non rischierebbe la sua occupazione ma ci sono tutta un'altra serie di variabili, come ad esempio un giudizio sulla sua condotta, che potrebbero anche portare al licenziamento».

Intanto mail di protesta e di sdegno sono arrivate al Comune di Treviso. E numerosi messaggi social, in alcuni dai toni anche molto pesanti, sotto dei post che riportano articoli di alcune testate nazionali che raccontano della "fattura della vergogna" arrivata alla famiglia Pavan per la pulizia della strada nel punto in cui è morto Davide. «Nel pieno rispetto di tutti - dicono da Ca' Sugana - è giusto specificare che il comune di Treviso non è in alcun modo implicato nella vicenda». Che infatti era avvenuta a Paese.