Bruciò vive la moglie e un'amica, la difesa fa istanza di scarcerazione

I legali di Sergio Miglioranza, il 70enne pensionato di Paese arrestato lo scorso 5 marzo con l'accusa di duplice omicidio premeditato della moglie Franca Fava, 68 anni e di Fiorella Sandre, 74 anni di Breda, che viveva insieme a loro, oltre che del reato di incendio doloso, hanno presentato oggi, mercoledì 17 marzo, istanza al Tribunale del Riesame per ottenere la sua scarcerazione. Gli avvocati Rossella Martin e Silvio Piccoli si sono riservati di presentare i motivi del ricorso in udienza, che deve ancora essere fissata.

Miglioranza, secondo la tesi accusatoria del pubblico ministero Anna Andreatta, avrebbe pianificato tutto, per filo e per segno. Prima di dare fuoco alla casa di Castagnole dove viveva con la moglie e l'amica di questa, ha chiuso l'unica via di scampo, una porta sul retro al piantererreno, posizionando alcuni mobili. Poi ha piazzato una decina di inneschi attorno alla casa e sui cumuli di materiale accatastato all'esterno e quindi ha appiccato l'incendio e aperto una delle due bombole di gas gpl presenti all'esterno dell'abitazione. Un piano efferato e crudele quello messo in atto nella notte del 10 giugno scorso, un disegno che aveva come unico scopo quello di incassare alcune polizze assicurative: 950mila euro, un sacco di soldi con cui ripianare i debiti e chissà, costruirsi un futuro altrove.

ll gip di Treviso Angelo Mascolo, nell'ordinanza che disponeva la misura cautelare del carcere, aveva parlato di «un castello difensivo costruito a suon di menzogne», frutto di una «personalità di notevole spessore criminale», potenzialmente in grado, si legge, di «reiterare il reato».