Ex dottoressa (radiata) no vax fuori da scuola: cercava di convincere gli studenti a non vaccinarsi

E' stata multata con un verbale di 400 euro (ridotti a 280 euro se avesse pagato subito) perchè non indossava la mascherina, all'epoca obbligatoria anche all'esterno. Ad essere sanzionata dalla polizia locale di Paese, lo scorso 7 febbraio, una 59enne, ex medico, da tempo radiata dall'albo e convinta no vax. La donna è stata identificata e sanzionata mentre aspettava gli studenti all'uscita delle scuole medie "Casteller" di Paese, incitandoli a non vaccinarsi e tentando di persuaderli a non credere alle notizie diffuse dalla televisione e gli altri mezzi di informazione sul Covid-19. Indossava a mo' di poncho un lenzuolo bianco con varie scritte, in diverse lingue, di chiaro stampo no vax e teneva tra le mani un cartellone, con su scritto "sono una canadese", richiamando le proteste in corso nel paese del Nord America contro le restrizioni per la pandemia del governo di Justin Trudeau.

La 59enne è stata pizzicata dai vigili senza indossare la mascherina anche in precedenza, durante il mercato settimanale. Viveva nel Comune di Paese ed insegnava proprio alle scuole medie "Casteller" di Paese la prima vittima in assoluto del Covid-19 in provincia di Treviso. Si tratta dell'ex professoressa Luciana Mangiò, pensionata di 75 anni, che morì nel pomeriggio di martedì 25 febbraio 2020 (il 21 febbraio la prima vittima in Veneto, a Vo' Euganeo, il 77enne Adriano Trevisan) a causa delle gravi complicanze dovute al virus: era stata ricoverata al Ca' Foncello di Treviso il 7 febbraio a causa di una grave crisi respiratoria e venne poi trasferita nel reparto di rianimazione.