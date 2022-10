Minaccia ex moglie di pubblicare i loro video "hot", 59enne assolto

Una frase di troppo, probabilmente dettata dal momento di concitazione che era avvenuto durante l'udienza civile in cui si doveva discutere della separazione. «Non mi lasci la casa? E io allora diffondo sui social i video hard di quando facevamo sesso». Ed era scattato il giudizio penale in cui l'uomo, un 59enne di Paese, doveva rispondere di estorsione. Ma quelle parole, riportate anche da un testimone, non sarebbero state proferite dall'imputato che in realtà si sarebbe limitato a dire che «della vicenda interesserò i giornali», scusandosi poi con il giudice. E così oggi, 27 ottobre, è stato assolto in abbreviato (difeso dall'avvocato Marcello Stellin) perchè il fatto non sussite. Ma il video a luci rosse era davvero stato realizzato: non da lui ma dal nuovo compagno della donna, che lo aveva anche pubblicato in un sito di incontri. E delle riprese "osè" l'uomo sarebbe venuto a conoscenza navigando in internet.

I fatti risalgono al 18 marzo 2019, giornata in cui quella che avrebbe dovuto essere un divorzio consensuale s’incaglia. Il motivo del contendere è relativo a chi avrebbe dovuto occupare quella che fino qualche mese prima era la casa coniugale. L’uomo infatti non vuole lasciarla alla moglie e non avrebbe sentito ragioni. Ad un certo punto, davanti a testimoni, sbotta: «Se non mi lasci la casa - le avrebbe intimato - pubblico in rete i video che abbiamo registrato in passato durante i nostri rapporti sessuali». La frase in questione sarebbe stata udita da alcuni presenti all'udienza di separazione e finita in Procura. Acf aggravare la posizione del 59enne ci sarebbero state anche delle altre affermazioni secondo le quali avrebbe minacciato la ex moglie dikcendo che l'avrebbe bruciata.