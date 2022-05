Malore in casa, 55enne trovato morto alcuni giorni dopo

A stroncarlo è stato probabilmente un malore che lo ha sorpreso mentre si trovava tra le mura domestiche. E' stato trovato esanime ieri, 19 maggio, il corpo senza vita di un 55enne di Paese, Luca Zanoni. Il decesso, sopraggiunto per cause naturali, risalirebbe però ad alcuni giorni prima. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari che hanno trovato il loro famigliare esanime, nella sua abitazione di via Montello. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Paese che hanno svolto gli accertamenti del caso. Sulla salma nessun segno che possa ricondurre ad altre cause. Il 55enne sarebbe mancato per arresto cardiocircolatorio.