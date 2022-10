Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, gravisssimo un 33enne

Sono molto gravi le condizioni di C.R., 33enne di Paese, rimasto vittima nella serata di domenica, dopo le 22 circa, di un grave incidente stradale ed è per questo ricoverato al Ca' Foncello. L'uomo stava percorrendo via San Luca a Paese in sella alla sua motocicletta Honda Africa Twin quando, all'altezza di una curva, il mezzo è uscito di strada. Alla base dello schianto forse l'alta velocità o una distrazione. Il 33enne, disarcionato dal mezzo, è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato l'allarme al 118 che ha stabilizzato sul posto le condizioni del motociclista per trasportarlo poi presso l'ospedale di Treviso in codice rosso, in prognosi riservata. Per svolgere i rilievi di legge sono giunti i carabinieri di Treviso.

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 ottobre, attorno alle 19 circa, si era verificato un altro incidente anche a Mogliano, in via Ronzinella. Due ragazzine di circa 15 anni, residenti nella zona, che viaggiavano in sella ad una bici sono state investite da un'auto, una Ford Fiesta con al volante una 80enne di Mestre. La vettura stava viaggiando da Mazzocco in direzione del Terraglio. La collisione è avvenuta all'altezza del passaggio pedonale all'incrocio di via Verdi. Entrambe le giovanissime sono state trasportato in ospedale al Ca' Foncello e non sono fortunatamente in pericolo di vita. Per i rilievi del caso sono giunti i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto.