Massimo alla cognata: «Ho sparato a Lino e Rosanna, chiama i carabinieri»

Giancarlo Pestrin, la moglie Martina Sandre e i figli si sono chiusi nel silenzio, protetti dal cancello d'ingresso della loro proprietà in via Monsignor Breda, a Paese, teatro ieri, 3 maggio, del duplice omicidio di Lino Pestrin, 62 anni, e della moglie Rosanna Trento, 57 anni, brutalmente uccisi con una decina di colpi di pistola esplosi da Massimo, 51 anni, guardia giurata Carniel e fratello di Lino e Giancarlo, soci dell'azienda agricola di famiglia. Nella mattinata di oggi, 4 maggio, la sindaca di Paese, Katia Uberti ha fatto visita a Giancarlo e Martina, ancora molto scossi per l'accaduto. «Il fratello dice che c'era un complotto ma in realtà loro non riescono a capire. Ieri sono stati tutti convocati in caserma a Montebelluna e non ci sono stati litigi nelle ultime settimane» ha riportato ai giornalisti Uberti «anzi una famiglia molto aperta quella di Rossana e di Lino, non era assolutamente una convivenza difficile. Massimo ha dei problemi famigliari con la convivente, con la moglie ma come tante persone a questo mondo». «In casa c'erano Lino e Rossana che stavano pranzando, Massimo e fianco Giancarlo e la moglie mentre i figli di questi ultimi erano a scuola e non erano presenti» continua la sindaca «era l'una, lui ha detto alla cognata che stava lanciando dei colpi in aria ma in realtà non erano solo in aria, è rientrato e c'è stata una decina di colpi che non aveva collegato alla cosa. Ci troviamo vicini alla zona industriale e spesso e volentieri ci sono lavori, quindi rumori di questo tipo sono consueti. Quando lui è uscito e ha detto di chiamare i carabinieri perchè ci sono due persone decedute l'hanno presa anche abbastanza sul ridere perchè pensavano fosse uno scherzo ma in realtà uno scherzo non era».