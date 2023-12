Lanciano petardi in un cantiere di una casa in costruzione e causano un incendio

Ha causato danni fortunatamente molto limitati l'incendio che è divampato, nel tardo pomeriggio di sabato 30 dicembre, poco dopo le 18.30 a Padernello di Paese, in via Barbaresco, all'interno di un cantiere allestito per la costruzione di una casa. Alcuni giovani, per ora ignoti, forse spinti dalla noia o più semplicemente dalla stupidità, hanno pensato bene di lanciare alcuni petardi all'interno dell'area, alcuni dei quali finiti su materiale infiammabile che ha causato le fiamme. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto levarsi del fumo dall'area. Intervenuti per domare le fiamme alcune squadre dei vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Paese che dovranno cercare ora di dare un nome ed un volto ai responsabili del raid vandalico. Al vaglio dei militari le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.