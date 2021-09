Infermiera trovata morta in casa, aveva 36 anni

Una terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 7 settembre, a Padernello di Paese. Una 36enne, di professione infermiera, è stata trovata morta presso la sua abitazione. A trovarne il corpo, ormai esanime, è stato il padre della donna che ha subito lanciato l'allarme. Al loro arrivo medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. L'uomo è stato allertato dall'asilo in cui si trovava il figlioletto dell'infermiera: la 36enne lo aveva accompagnato presso la struttura in mattinata ma non era più passata a riprenderlo per riportarlo a casa. La notizia, diffusa attraverso alcuni parenti e amici, ha destato fortissimo cordoglio. La 36enne soffriva da qualche tempo di depressione. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto ad un gesto estremo.