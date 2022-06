Investita da un mezzo di Contarina, 52enne soccorsa dal Suem

Una donna di 52 anni, G.C.B., è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11.30, a Postioma di Paese, di fronte all'ufficio postale. La 52enne è stata investita da un mezzo per la raccolta dei rifiuti di Contarina ed è stato necessario far intervenire sul posto medico e infermieri del Suem 118 che hanno stabilizzato le condizioni della donna, prima di trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto.