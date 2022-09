Rogo di Paese, le contraddizioni nella versione di Sergio Miglioranza

Ci sarebbe una contraddizione nel racconto che Sergio Miglioranza, il 71 accusato dell'omicio della moglie, Franca Fava di 68 anni, e dell'amica di lei, Fiorella Sandre, 74 anni di Breda, avvenuto nel tragico rogo della casa di Castagnole il 10 giugno del 2020, ha fatto agli inquirenti la sera stessa in cui le fiamme hanno arse vive le due donne. La due versioni, apparentemente discordanti, sono emerse oggi, 13 settembre, nel corso della prima udienza dibattimentale in cui Miglioranza deve rispondere di duplice omicidio pulriaggravato e premeditato, incendio doloso, violazione dei sigilli apposti sul terreno teatro della tragedia e tentata truffa ai danni dell'assicurazione.

A uno dei carabinieri del Radiomobile di Treviso, presente sul teatro dell'incendio e sentito oggi come teste, il 71enne avrebbe raccontato di essere stato avvisato dell'incendio, mentre dormiva, da un vicino. Mentre l'altra versione, rilasciata sia ai Vigili del Fuoco, alla Polizia che al comandante della Stazione di Paese dell'Arma, è che il pensionato è stato svegliato dalle urla della Sandre. A quel punto sarebbe sceso al primo piano della casa, dove le due riposavano avendo entrambe dei problemi di deambulazione che le rendevano difficile fare le scale, ma sarebbe stato vittima del fumo e, dopo aver tentato inutilmente di svegliare la moglie, sarebbe uscito dall'abitazione non dalla porta principale, bloccata dalle fiamme, bensì da quella che si trovava sul retro.

Le deposizioni ascoltate in mattinata, tutte di Vigili del Fuoco accorsi per spegnere il rogo e di rappresentati delle Forze dell'Ordine, sono però concordi nel dire che Miglioranza non aveva addosso i segni dell'incendio, bruciature, ferite o fuliggine. Anzi: i testimoni hanno raccontato come l'uomo fosse più interessato alle due auto, parcheggiato nel giardino della casa, che alla moglie e all'amica che erano dentro. "Quando gli ho chiesto se ci fossero persone dentro la casa - ha detto uno dei pompieri arrivato per primo sul luogo della tragedia - lui mi ha parlato di due persone ma lo ha fatto con scontrosistà: il suo interesse era per i due autoveicoli, che quando siamo arrivati, cercava di portare all'esterno forzando il cancello che, probabilmente per l'assenza di corrente, non riusciva ad aprire".

Sergio Miglioranza, che aveva alle spalle una segnalazione fatta ai Nas per l'uccisione di un cane, della cui morte non aveva fatto denuncia, e la confisca di armi non autorizzate, avrebbe collocato, nelle ipotesi della Procura, gli inneschi dell'incidendio sia dentro che fuori l'abitazione. Sotto la finestra della lavanderia, lì dove la porta d'uscita verso l'esterno sarebbe stata chiusa con una trave di legno e dove i Vigili del Fuoco ad un certo punto avevano concentrato lo spegnimento delle fiamme avendo visto una luce ( probabilmente di una pila) provenire da dentro, c'erano due bombole di gas di cui una, con il rubinetto aperto, continuava a bruciare. "Le altre - spiega un altro pompiere - confuse nell'enorme confusione di una giardino pieno zeppo di rifiuti, erano probabilmente già vuote perchè, in caso contrario, sarebbero tutte esplose".

Anche i tempi non coinciderebbero con la versione data del 71enne. All'1,11 della notte arriva infatti la prima chiamata ai Vigili del Fuoco, che sarebbe stata fatta da una delle due donne. All'1,19 arrivano le autobotti e all'1,23 comincia l'opera di spegnimento. "Ma in sette minuti - spiega un vigile del fuoco durante la deposizione - quel fuoco, alto più di 5 metri e che ormai aveva ingoiato l'intera casa, non avrebbe potuto sprigionarsi con tanta violenza". L'incendio, lascia intendere, era cominciato molto prima.