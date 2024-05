Pullman resta intrappolato tra i binari, i carabinieri sventano la tragedia

Paura nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, intorno alle 17 circa a Postioma di Paese, al passaggio a livello di via Visentin, lungo la tratta ferroviaria Belluno-Treviso. Un passante ha segnalato al 112 la presenza di un pullman che è rimasto rimasto bloccato tra le sbarre: probabilmente l'autista ha iniziato l'attraversamento quando il semaforo era già rosso e non è riuscito a superare in tempo l'ospacolo. L'operatore di turno della centrale operativa dei carabinieri di Montebelluna è riuscito ad allertare gli uffici di Trenitalia permettendo così di fermare da remoto ed in tempo il treno regionale che entro pochi minuti sarebbe transitato, sbloccare le sbarre e permettere al mezzo di ripartire e liberare il passaggio a livello, con immediato ripristino del regolare traffico ferroviario e veicolare. Nessun danno si è registrato a persone o cose. Accertamenti sono in corso per individuare il veicolo in questione.