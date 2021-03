Rapina l'ufficio postale, 60enne viene bloccato dai clienti

Ha cercato di rapinare con una pistola giocattolo l'ufficio postale di Paese di via della Resistenza. L'impresa era perfino riuscita, almeno in parte: aveva convinto l'impiegata a infilare in un borsone 19mila euro con cui il bandito, un insospettabile 60enne, stava guadagnando l'uscita. Due clienti, vedendo la scena, hanno bloccato l'uomo e lo hanno tenuto in consegna fin quando sul posto sono giunti i carabinieri di Paese. Il 60enne, ex agente di commercio, è stato arrestato formalmente per tentata rapina e poi rimesso in libertà dal magistrato di turno. L'uomo, senza precedenti penali alle spalle, era entrato nell'ufficio postale dal retro, seguendo un operaio impegnato in alcuni lavori di manutenzione.