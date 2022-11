Rimuove i sigilli del mezzo e guida per 300 chilometri, ora rischia fino a tre anni di reclusione

Gli agenti della Polizia Locale di Paese lo avevano “pizzicato” a metà ottobre con la patente scaduta, l'assicurazione non pagata dal 2018 e la revisione non fatta dal 2016. L'uomo, un 60enne del posto, era stato sanzionato di mille e quattrocento euro ma soprattutto gli era stato sequestrato il veicolo in attesa del versamento della multa e la regolarizzazione della sua posizione.

Ma il mezzo, pur impossibilitato a circolare, gli era stato affidato in custodia. E lui, facendosi un baffo delle infrazioni, ha rimosso i sigilli sulle portiere e si è rimesso alla guida, facendo almeno 300 chilometri. Beccato un'altra volta dai vigili urbani non solo è stato multato una seconda volta (5 mila euro l'importo della contravvenzione) e adesso rischia anche una condanna penale per violazione di sigilli. La pena, in questo caso, varia da sei mesi e tre anni più una multa da 103 a 1032 euro.

Il 60enne è stato fermato la settimana scorsa. Notato dalle telecamere di sicurezza ha ancora una volta cercato di sviare gli agenti, che però gli hanno teso un trappola. “Io non posso stare senza la macchina – avrebbe detto – ho dei lavoro da fare”.

Ovviamente l'uomo non aveva sanato nessuno degli obblighi a cui era tenuto né tanto meno pagato l'ammenda da mille e quattrocento euro. “Un comportamento oltraggioso oltre che irrispettoso – ha detto il sindaco di Paese Katia Uberti – che lo porterà ora anche alla denuncia penale per avere rimosso i sigilli dell'auto che era stata sequestrata”.