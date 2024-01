Rogo di Castagnole, sono bastati 17 minuti per eseguire il piano criminale

Diciassette minuti. Tanto avrebbe impiegato Sergio Miglioranza a mettere in atto il piano che, secondo le ipotesi della Procura di Treviso, avrebbe portato all'incendio della sua casa di Castagnole e alla morte della moglie, la 68enne Franca Fava e di Fiorella Sandre, un 72enne che viveva con loro. Questo è l'esito della "superperizia" sulla dinamica del rogo secondo i due consulenti della Corte d'Assise, gli ingegneri Alberto Sturaro e Arnaldo Bagnato, che ne hanno illustrato le conclusioni nell'udienza di oggi 9 gennaio. Per quei fatti Miglioranza è a processo e deve rispondere dei reati di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, incendio doloso e truffa alle assicurazioni.

L'incendiario, secondo i due esperti, avrebbe preparato 11 punti di innesco, 9 esterni alla casa e due internamente al primo piano utilizzando della benzina e dei blocchetti accendi fuoco. Poi avrebbe acceso il tutto (prima a quelli posti fuori dall'abitazione e successivamente a quelli interni) e quindi sarebbe uscito definitivamente dalla casa. Il rogo avrebbe attinto il piano terra provenendo dall'esterno, prevalentemente dalla alberature. Ma l'incendio che sarebbe scaturito al primo piano sarebbe nato dagli inneschi posti al di fuori della camera e di un cucinotto.

«E' altamente improbabile - hanno spiegato Sturaro e Bagnato - la teoria della difesa secondo cui sarebbero stati utilizzati almeno 20 litri di accelerante per punto di innesco. Questo avrebbe richiesto più individui, che sarebbero arrivate sul posto trasportando il liquido. Ma ipotizzare che tre o più persone abbiamo viaggiato in automobile verso la casa con così tanti litri di accelerante e la possibilità di venire fermati è quanto meno irrealistica».

Una tesi diametralmente opposta a quella del consulente della difesa (affidata all'avvocato Rossella Martin) che in una delle passate udienze aveva detto che sarebbe stato impossibile per una sola persona coprire un'area di 3.500 metri quadrati per innescare il rogo. Il perito aveva spiegato che a suo parere il fuoco fu immediato e l'incendio divampò molto rapidamente quindi introducendo il sospetto che i responsabili fossero almeno due.

«Il quadro che uscirebbe dalla ricostruzione odierna - dice l'avvocato Martin - è quello di un piano diabolico accuratamente preparato e messo in atto. Francamente non mi pare che l'identikit possa trovare punti di somiglianza con il mio assistito».