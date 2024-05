Ruba i pannoloni per anziani dal magazzino di una Rsa, denunciato 40enne

Era probabilmente tornato sul "luogo del delitto" per recuperare il suo telefono cellulare, perso durante il furto o dimenticato. Ma è stato visto da un inserviente che, nel corso del il consueto giro di verifica e controllo della struttura effettuato nella mattinata di oggi 18 maggio, aveva notato una porta aperta e del materiale mancante. Il ladro, un 40enne con vari precedenti penali per furto, è stato raggiunto poche ore dopo nella sua casa dove i carabinieri di Paese hanno anche trovato la refurtiva: un giubbotto, degli zoccoli da lavoro e...pannoloni per anziani.

Il curioso "colpo" era stato messo a segno nel magazzino interrato di Casa Marani di Casa a Paese. E' stata sufficiente una descrizione del 40enne da parte dell'inserviente perché i militari dell'Arma capissero chi era stato l'autore. Tutto si è risolto in poco tempo, con il sentito ringraziamento della presidente della rsa Daniela Zambon rivolto alle forze dell'ordine.