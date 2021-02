La "banda della ruspa" torna a colpire, ancora nel mirino la Q8

Blitz nella notte alla stazione di servizio di Paese, lungo la Castellana. Malviventi, tre quelli entrati in azione, sono riusciti a prendere l'incasso e sono stati costretti a fuggire dall'intervento dei carabinieri

La banda della ruspa in azione

Torna a colpire nella Marca l'ormai arcinota "banda della ruspa". I malviventi, tre quelli entrati in azione, hanno assaltato nella notte il distributore di carburante Q8 di Paese, lungo la strada Castellana. I ladri, dopo aver trafugato una ruspa all'interno di un'azienda della zona, hanno sradicato la colonnina del self service, prendendo la cassetta con il denaro presente all'interno. La banda è stata costretta alla fuga, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, dall'intervento dei carabinieri di Paese e del nucleo operativo e radiomobile di Treviso. I militari hanno inseguito i malviventi che sono riusciti a far perdere le loro tracce nella zona di Quinto di Treviso.