Tasso alcolemico di 1,2 gr/l per il poliziotto che ha travolto e ucciso Davide

Samuel Seno, il poliziotto dell'ufficio immigrazione che domenica sera ha provocato l'incidente in cui ha perso la vita Davide Pavan, studente 17enne del Plack di Treviso, era alla guida con un tasso alcolemico di 1,2 gr/l. E' quanto trapela dagli investigatori che in questi giorni, sotto il coordinamento del pubblico ministero Mara Giovanna De Donà, stanno eseguendo gli accertamenti del caso sulla tragedia avvenuta in via Olimpia a Paese. La Procura di Treviso ha già disposto una perizia cinematica per accertare i motivi che hanno portato la Golf dell'agente, giocatore del rugby Paese, ad invadere ad alta velocità l'opposta corsia di marcia e a travolgere il giovanissimo. Seno, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, è tornato libero su disposizione del giudice. Probabilmente già domani, venerdì, si svolgerà l'autopsia sulla salma del giovanissimo; ad eseguirla sarà l'anatomopatologo, Alberto Furlanetto. La data dei funerali sarà probabilmente fissata tra qualche giorno. Domani sera a Morgano, alle 20.30, è previsto intanto un incontro dedicato alla riflessione al cordoglio per la prematura scomparsa di Davide. Vi prenderanno parte i genitori, i parenti e gli amici del ragazzo.