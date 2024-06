Rogo di Castagnole, ergastolo per Sergio Miglioranza

Sergio Miglioranza è stato condannato all'ergastolo. Si è concluso così il processo per il tragico rogo a Castagnole in cui, la sera del 10 giugno del 2020, morirono la moglie 68enne Franca Fava Fiorella Sandre, una 72enne che viveva con loro. Al 72enne, che doveva rispondere oltre che di duplice omicidio premeditato anche di truffa alle assicurazioni, è stato anche dato l'isolamento diurno per il periodo di un anno. Martina Sandre, figlia di una delle vittime, alla lettura della sentenza è scoppiata in un pianto liberatorio. A lei la Corte d'Appello ha assegnato una provvisionale di 150 mila euro mentre 100mila sono andranno al suo figlio, il nipote di Fiorella. Non è stata accolta la richiesta del pubblico ministero Anna Andreatta di modificare la misura cautelare dai domiciliari all'arresto in carcere. Le motivazioni della sentenza di colpevolezza saranno rese note entro 90 giorni. Il difensore, l'avvocato Rossella Martin, ha preannunciato il ricorso in Appello.

Secondo l'accusa Miglioranza, che è rimasto impassibile alla lettura del dispositivo, avrebbe avrebbe impiegato 17 minuti a mettere in atto il piano diabolico. Per la superperizia disposta dalla Corte d'Assise e effettuata dai due periti Alberto Sturaro e Arnaldo Bagnato, l'anziano avrebbe preparato 11 punti di innesco, 9 esterni alla casa e due internamente al primo piano utilizzando della benzina e dei blocchetti accendi fuoco. Poi avrebbe acceso il tutto (prima a quelli posti fuori dall'abitazione e successivamente a quelli interni) e quindi sarebbe uscito definitivamente dalla casa. Il rogo avrebbe attinto il piano terra provenendo dall'esterno, prevalentemente dalla alberature. Ma l'incendio che sarebbe scaturito al primo piano sarebbe nato dagli inneschi posti al di fuori della camera e di un cucinotto.

Il movente sarebbe stato economico: incassare il premio dell'assicurazione sulla casa ripianando la perdita di quell'ingente somma di denaro (quasi 200 mila euro) che Miglioranza e la moglie avrebbero ricevuto come risarcimento per la morte del figlio e che dieci anni fa il 72enne avrebbe perduto prestando la somma ad una conoscente rom che poi non l'avrebbe più restituita. L'uomo avrebbe preparato la "trappola" posizionando delle bombole di gas e sbarrando la porta di uscita della lavanderia, che si trova al piano terra cioè proprio dove le due vittime erano solite dormire. Franca Fava e Fiorella Sandre sarebbero asfissiate mentre cercavano inutilmente una via di uscita dalle fiamme che presto le avrebbero raggiunte. «Dopo 4 anni è arrivata la giustizia - dice Martina Sandre - è giusto che chi ha fatto tutto questo sia stato condannato. Per mia mamma e anche per Franca Fava. Ho una foto in cucina che ritrae mia madre e io le parlo sempre. Stamattina uscendo le ho detto che oggi era la giornata buona...se non altro potrà ora potrà riposare in pace».