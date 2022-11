Spacciava cocaina e crack nel parcheggio del cimitero, pusher arrestato

Aspettava i suoi clienti seduto a bordo della sua auto, posteggiata a pochi passi dal cimitero di Paese. E' qui che nella serata di giovedì è stato arrestato dai carabinieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 53enne di origini ghanesi. Lo straniero, notato in atteggiamento sospetto, è stato pizzicato in possesso di circa 2 grammi di crack e della somma in contanti di 345 euro, frutto dell'attività di spaccio. La perquisizione domiciliare seguente ha permesso di ritrovare altre 26 dosi della stessa sostanza, per un peso di una trentina di grammi oltre a 4 dosi di cocaina. Lo straniero è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto mentre il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.