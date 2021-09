Spaccia hashish ad uno studente, 17enne arrestato dai carabinieri

Sequestrato quasi un etto di sostanza e una somma di 855 euro. Il blitz dell'Arma lunedì sera a Paese in piazza Monsignor Andreatta. Il giovane si trova ai domiciliari

E' stato arrestato dai carabinieri ieri sera, lunedì 28 settembre, e la Procura per i minori di Venezia ha scelto di concedergli gli arresti domiciliari. Finora non aveva avuto nessun precedente con la giustizia il 17enne che è stato pizzicato in piazza Monsignor Andreatta a Paese mentre stava cedendo ad un 14enne della zona una piccola dose di hashish.

Gli investigatori della stazione di Paese stavano da tempo indagando sul conto del giovane. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di trovare altri 85 grammi della medesima sostanza, materiale da confezionamento, bilancino e una somma di circa 855 euro, frutto dell'illecita attività di spaccio.