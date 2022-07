Schianto tra due auto e un camion, due feriti e tangenziale in tilt

Due feriti, entrambi fortunatamente non gravi, e traffico paralizzato per almeno due ore. Sono purtroppo le conseguenze di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 12 luglio alle 9, lungo la tangenziale SR 53 di Treviso, nel tratto compreso tra l’aeroporto Canova verso Paese: coinvolte nello schianto due auto e un mezzo pesante. Intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Treviso, con il personale di prima partenza che ha messo in sicurezza i mezzi, mentre i conducenti delle due auto, feriti lievemente sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Sul posto la polizia locale di Treviso è intervenuta per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore quando i mezzi incidentati sono stati rimossi.