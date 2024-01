Duplice omicidio a Paese, il killer punta allo sconto di pena

Massimo Pestrin, il 50enne che a Paese, il 3 maggio scorso, ha freddato con 11 colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, punta all'abbreviato con lo sconto di pena. Oggi 9 gennaio l'uomo (che a processo è difeso dall'avvocato Fabio Crea) si è presentato in aula per il giudizio immediato chiesto dalla Procura. Di fronte al giudice Piera De Stefani il difensore ha chiesto che venga tolta l'aggravante per aver assassinato due parenti che erano conviventi.

"La permanenza di Pestrin a casa del fratello e della cognata - ha detto l'avvocato Crea - era temporanea. Non ci sono motivi per contestare questa aggravante". Il giudice deciderà il prossimo 23 gennaio. In caso venga accolta l'istanza della difesa l'assassino reo confesso potrà essere ammesso al rito alternativo che gli consentirà di godere di uno sconto pari ad un terzo della pena. Crea ha anche chiesto che l'abbreviato venga subordinato ad una perizia psichiatrica. "Su Massimo Pestrin - prosegue il legale del killer - è stata effettuata una consulenza chiesta dal pubblico ministero Michele Permunian che però noi giudichiamo superficiale. Con il nuovo esame, che eventualmente dovrà avvenire attraverso un contraddittorio tra le parti, la situazione del mio assistito dovrà essere presa in considerazione in una maniera più approfondita".

Secondo l'esito della precedente valutazione al momento di fare fuoco Pestrin era capace di intendere e volere ma sottoposto ad uno stress emotivo. Avrebbe ucciso il fratello e la cognata con la pistola che aveva utilizzato durante il periodo in cui aveva lavorato come guardia giurata. Le motivazioni dell'omicidio, di cui l'assassino non ricorderebbe nulla, restano avvolte nel mistero anche se nei giorni immediatamente successivi ai fatti si era parlato di vecchie ruggini con la famiglia del 50enne, che avrebbe saputo di una presunta infedeltà della moglie e non avrebbe detto nulla.

Pestrin avrebbe ucciso prima il fratello Lino e solo dopo la cognata. Bossoli di cartuccia sono stati trovati anche sulla soglia della porta che conduce al piano superiore e in tutto pare che il 50enne abbia fatto fuoco 17 volte. Dopo aver sparato sarebbe uscito dalla casa. Lo hanno trovato seduto in una panca davanti l'ingresso dell'abitazione che attendeva le forze dell'ordine che aveva lui stesso chiamato.

Del processo fanno anche parte la madre e le due sorelle di Rosanna Trento, costituitesi come parte civile e difese dall'avvocato Luca Dorella.