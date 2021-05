Ruba un aspirapolvere, 43enne arrestata dai carabinieri

Una 43enne, L.B., con precedenti, è stata arrestata nella serata di lunedì, 10 maggio, dai carabinieri di Paese per furto aggravato. La donna, residente in zona, dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio, riusciva ad asportare dal negozio all'insegna "Unieuro" di Paese un aspirapolvere del valore di circa 250 euro, ma è stata intercettata poco dopo il “colpo”. La refurtiva è stata recuperata e resa al negozio. Al termine delle formalità di rito la donna è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del fermo che era fissata per la mattinata di oggi.