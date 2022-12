Palpeggiamenti e mani in mezzo alle gambe ai "baby" calciatori, 61enne patteggia due anni

Era accusato da tredici ragazzini (al tempo dei fatti il più vecchio avrebbe avuto 17 anni e il più giovane 13) di averli molestati sessualmente: mani sul sedere e in mezzo alla gambe, palpeggiamenti. Fatti che sarebbero avvenuti nel corso delle partite e degli allenamenti, in cui l'uomo si sarebbe intrattenuto anche mentre i ragazzini si denudavano e facevano la doccia. Oggi, 13 dicembre, il 61enne ex presidente di una società calcistica della castellana (difeso dall'avvocato Vincenzo Arcidiacono) ha patteggiato, davanti al gup Marco Biagetti, 2 anni per violenza sessuale su minore. La pena è stata sospesa.

L’indagato era finito agli arresti domiciliari a primavera 2018. L'accusa era quella di aver molestato tre giovanissimi che frequentavano il campo da calcio della sua società. Dopo quelle denunce, in pochi giorni, in caserma si erano presentati i genitori di altri baby calciatori che, come in una sorta di "effetto domino", si erano riconosciuti nei medesimi racconti. Alcuni avevano coinvolto i compagni di squadra: «Quello che faceva a me lo faceva anche al mio amico» avevano detto. Così i capi d’accusa erano aumentati.

Sei dei diciannove atleti in erba non avevano però confermato le circostanze e, al termine dell'incidente probatorio, le loro posizioni erano state archiviate. Le altre presunte vittime, davanti al giudice, avevano invece confermato gli abusi, anche se la psicologa che gli aveva esaminati aveva rilevato che tra di loro c’era stato sicuramente una forma di "contagio dichiarativo" per cui si erano condizionati tra loro. Dei casi per cui era finito a processo il 61enne riconosceva responsabilità soltanto per uno. «Una leggerezza, nessuna malizia» ha detto. E il ragazzino era stato risarcito. Ieri la dolorosa vicenda è arrivata al capolinea.