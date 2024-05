Malore in casa, cade e batte la testa: pensionata muore a 74 anni

Da domenica pomeriggio non rispondeva più al telefono e nessuno aveva più avuto sue notizie: lunedì mattina, 20 maggio, un'amica ha dato l'allarme ai soccorsi che hanno fatto la tragica scoperta. Paola Trevisan, pensionata classe 1945, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Cervano a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Da tempo soffriva di diabete

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna, rimasta vedova dalla scorsa estate, sarebbe stata colpita da un malore improvviso, forse legato a un calo di zuccheri, mentre si trovava nella cucina della sua abitazione. Cadendo a terra, l'anziana ha battuto violentemente la testa, perdendo la vita sul colpo. Il decesso è avvenuto verosimilmente domenica sera, poco prima che l'anziana andasse a dormire. A dare l'allarme è stata l'amica con cui la 74enne aveva pranzato proprio domenica scorsa. Una persona fidata, rimasta vicina a Paola Trevisan soprattutto negli ultimi mesi in cui era diventata vedova rimanendo sola in casa dal momento che il figlio non vive più nella zona di San Pietro di Feletto. Il personale del Suem 118, con ambulanza e automedica, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i carabinieri di Conegliano insieme alla sindaca Maria Assunta Rizzo. La data del funerale verrà fissata nelle prossime ore.