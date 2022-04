Schianto mortale, il sorriso di Paola si spegne a soli 20 anni

Doveva essere un tardo pomeriggio spensierato, di quelli che lei amava trascorrere con le sue amiche. Al locale in cui dovevano incontrarsi, però, non ci è mai arrivata: Paola Zonta, 20enne di Cittadella, è mancata all'affetto dei suoi cari venerdì 29 aprile in un incidente stradale a Villa del Conte, in provincia di Padova.

Paola, nell'Alta Padovana, era molto conosciuta soprattutto per il suo impegno nella parrocchia di Santa Maria a Cittadella, dove seguiva i ragazzi del catechismo facendo però anche l'animatrice all'amato Grest estivo, appuntamento che non perdeva per niente al mondo. Dopo gli studi all'istituto Florence Nightingale di Castelfranco Veneto e alla scuola di formazione professionale Lepido Rocco (sempre a Castelfranco), la giovane aveva compiuto vent'anni la scorsa settimana ed era un'impiegata addetta al front office alla Intercom, società con sede proprio a Cittadella che si occupa di servizi informatici per le aziende. Stando a quanto riferito dalla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese il navigatore sulla Fiat Punto di Paola Zonta era impostato con le coordinate del locale che la ventenne stava raggiungendo per incontrarsi con le amiche. Paola lascia il padre Giorgio e la madre Antonia, accorsi sul luogo dell'incidente pochi minuti dopo la tragedia, oltre alla sorella primogenita Elena e al fratello Gabriele.

Fonte Padovaoggi.it