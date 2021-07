Trancia i cavi della corrente con il parapendio e provoca un blackout

Via Caose

I carabinieri di Borso del Grappa sono intervenuti mercoledì 28 luglio, verso mezzogiorno, con i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto in via Caose a Borso del Grappa per soccorrere un parapendista di 38 anni che, durante una manovra, aveva urtato accidentalmente alcuni cavi dell'alta tensione provocando un blackout temporaneo nella zona. Il pilota del parapendio ne è uscito miracolosamente illeso mentre l'interruzione di energia elettrica è stata ripristinata nel pomeriggio dal personale tecnico.