Precipita con il parapendio e resta bloccata tra due alberi a cinque metri da terra

Verso le 14.45 di martedì pomeriggio, 13 settembre, la centrale di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per una pilota di parapendio precipitata tra gli alberi dopo il decollo dalla Stella Alpina.

La 32enne tedesca, che non aveva riportato conseguenze, era rimasta sospesa a quasi 5 metri di altezza, a metà tra due alberi. Una squadra la ha raggiunta in località Casera Palma, a circa 700 metri di quota, e con tecniche di tree climbing è salita alla sua altezza per poi provvedere alla messa in sicurezza, recupero e calata a terra. Sul posto in via precauzionale anche un'ambulanza del Suem di Pieve del Grappa.