Precipita con il parapendio sul Monte Grappa, interviene l'elisoccorso

Brutta disavventura per un pilota di parapendio precipitato sul Monte Grappa nel pomeriggio di domenica 7 agosto. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto il ferito sarebbe un pilota tedesco, caduto nelle vicinanze del ristorante "Antica Abbazia" a Borso del Grappa. A dare per primi l'allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente poco dopo le ore 17. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: l'uomo non è in pericolo di vita.