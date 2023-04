Precipita con il parapendio da venti metri di altezza: frattura alla schiena

Verso le 14.20 del lunedì di Pasquetta è scattato l'allarme per un parapendio precipitato nella zona di Pederobba: dalle prime informazioni il pilota era rimasto sospeso da terra. Sul posto sono stati subito inviati l'elicottero di Treviso emergenza, atterrato nelle vicinanze, l'ambulanza del Suem di Crespano e una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.

In realtà l'uomo, un 45enne tedesco, era caduto al suolo da un'altezza di una ventina di metri dopo che, dal suo racconto, la vela si era chiusa in seguito a un avvitamento. Raggiunto tra gli ulivi, all'infortunato sono state prestate le prime cure per un probabile trauma lombare. Imbarellato, il pilota è stato quindi trasportato per 200 metri fino all'elicottero. In giornata il Soccorso alpino era stato attivato per altre due vele precipitate, fortunatamente i piloti non hanno avuto bisogno e le missioni sono state annullate.