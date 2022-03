Precipita col parapendio e rimane incastrato a 8 metri d'altezza: deve intervenire il soccorso alpino

Alle 13.30 circa il Suem di Treviso ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per due vele precipitate in Valle di Cornosega a Borso del Grappa. Messi in contatto telefonico con il primo pilota di parapendio, F.B. 29enne di Camisano Vicentino (VI), i soccorritori hanno appurato che era illeso e sospeso a 8 metri da terra. Risaliti alla sua posizione tramite messaggio WhatsApp, una squadra è stata portata a 850 metri di quota dall'elicottero di Treviso emergenza e sbarcata nelle vicinanze. I tre soccorritori hanno quindi provveduto al recupero del ragazzo risalendo la pianta con tecniche di tree climbing, per poi assicurarlo e calarlo al suolo. Soccorritori e pilota sono infine stati imbarcati e trasportati a valle dall'elicottero. La seconda emergenza, che doveva riguardare un pilota straniero, si è poi per fortuna rivelata un falso allarme. L'uomo di nazionalità polacca era infatti regolarmente atterrato a valle.