Parcheggi, accolto il ricorso di Intercomp: Comune e Park-It condannati a pagare

Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso contro il Comune di Treviso sull'appalto per lo sviluppo del sistema parcheggi in città. Per l’installazione delle nuove colonnine di pagamento con sistema bancomat e nuovi sensori sotto gli stalli, Ca' Sugana aveva affidato l'appalto a Park it Srl e a Global Parking Solution.

Intercomp Spa, dopo la decisione del Comune, aveva presentato ricorso al Tar che, lunedì 18 marzo, ha ritenuto fondata l’impugnazione proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti da parte della stessa società che ravvisava carenze nella documentazione prodotta da Park-it (controinteressata) in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata per la partecipazione alla gara d’appalto. I giudici hanno anche condannato il Comune di Treviso e Park It al pagamento delle spese di lite a Intercomp, per un totale di 5mila euro. In una nota ufficiale il Comune di Treviso ha fatto sapere di voler valutare, dopo un’attenta lettura della sentenza e di quanto emerso in sede di istruttoria documentale, le iniziative più opportune da intraprendere per arrivare il più rapidamente possibile all’affidamento del nuovo gestore. Nelle more la gestione della sosta proseguirà con l’attuale società affidataria.