Orrore al Parco dello Storga: trovati tre coniglietti morti dentro ad alcune scatole

Macabro ritrovamento stamane in via Cal di Breda a Treviso, nei pressi del Parco della Storga. I volontari dell'OIPA, su segnalazione di alcuni passanti, hanno difatti rinvenuto tre coniglietti morti di medie dimensioni. Gli animali erano purtroppo stati chiusi singolarmente, con della pagliuzza, in alcune scatole di cartone sigillate esternamente con dello scotch. Ancora ignote le cause del decesso, soprattutto se questo sia giunto prima o dopo lo "inscatolamento", ma al momento i tre cadaveri sono al vaglio di un veterinario dell'Istituto Zooprofillattico per cercare di capire cosa possa essere successo. Se dovessero emergere elementi indicanti una "morte violenta" potrebbe anche scattare una denuncia alle Autorità locali.