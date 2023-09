Malore in negozio, parrucchiera crolla a terra davanti alla madre: è grave

Un infarto improvviso davanti agli occhi dei familiari, pochi minuti dopo aver aperto il suo negozio di parrucchiera a pochi metri dal municipio di Mareno di Piave. Sono gravi le condizioni di Sonia Comin, parrucchiera 50enne ricoverata sabato 23 settembre all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", tutto ha avuto inizio verso le 9 di mattina nel negozio "Sonia Free Style" di Via Cal Larga. La titolare ha avuto un mancamento improvviso cadendo a terra priva di sensi davanti agli occhi della madre. È stata la signora ad allertare subito l'altra sua figlia, Laura, accorsa in negozio pochi istanti dopo. La donna ha chiamato il 118 dicendo che la sorella era riversa a terra ma respirava ancora. A quel punto è stata guidata telefonicamente dagli operatori del Suem che le hanno spiegato come praticare correttamente il massaggio cardiaco nell'attesa dell'ambulanza. Un'operazione fondamentale per tenere in vita la parrucchiera di Mareno di Piave, ricoverata d'urgenza al Ca' Foncello dove i medici l'hanno presa in cura. Non è chiaro per quanto tempo Sonia Comin sia rimasta a terra priva di sensi. La donna, oltre allla mamma e alla sorella che l'ha salvata, ha due figli: Michael di 26 anni e Sara di 18, entrambi residenti a San Martino di Colle Umberto.