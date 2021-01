Giocano a calcio nel campetto della parrocchia: 14 giovani multati

Hanno tra i 15 e 17 anni i quattordici ragazzi multati la scorsa settimana dai carabinieri di Nervesa della Battaglia per essersi messi a giocare a calcio nel campetto parrocchiale della frazione di Bavaria. Una partitella tra amici costata ben 5600 euro, visto che ognuno dei 14 giovani è stato sanzionato con 400 euro a testa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo l'ennesima mattinata di didattica a distanza i ragazzi si sono dati appuntamento tramite WhatsApp per organizzare una partita di calcio in parrocchia e ritrovarsi di persona. In questo modo hanno però violato le norme contro gli assembramenti e quelle che vietano gli sport di contatto. Nessuno si sarebbe accorto di nulla se non fosse che i giovani sono stati segnalati da un passante che ha chiamato sul posto il 112. Quando la volante dei carabinieri è arrivata sul posto ha trovato i 14 giovani ancora in campo. Inevitabili le sanzioni, soprattutto dopo la segnalazione del cittadino. Toccherà ora alle famiglie pagare le multe. Una notizia che ha diviso la piccola frazione di Nervesa dove, da una parte in molti sostengono che fosse giusto multare i ragazzi per non aver rispettato le norme, ma non manca anche chi sostiene che un semplice richiamo verbale da parte dei carabinieri, forse, sarebbe potuto bastare.