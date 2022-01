Travolto dall'escavatore con cui sta lavorando, grave un 77enne

Un 77enne di Fontanelle, B.S., è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 gennaio, a Traffe di Pasiano. L'anziano stava pulendo l’argine del Livenza, nel tratto lungo il campo, da alcune ramaglie, quando un cingolo è uscito dalla sede. Una manovra forse errata per sistemarlo ha causato il ribaltamento della macchina operatrice che ha finito per travolgere l'uomo, titolare dell'impresa proprietaria del mezzo. Testimone dell'incidente il genero dell'uomo, intervenuto per aiutarlo. Il 77ennne, soccorso dal Suem (ha riportato un forte trauma toracico e una ferita alla gamba, rimasta incastrata dall'escavatore) e dai vigili del fuoco di Motta di Livenza, si trova ricoverato all’ospedale di Udine, non in pericolo di vita. Giunti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Sacile.