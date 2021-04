Pasqua in zona rossa: domenica di controlli nella Marca

I carabinieri di Conegliano hanno identificato una cinquantina di persone e controllato 20 veicoli in strada. Multe per violazioni del Codice della strada, rispetto delle norme anti-Covid

Pasqua in zona rossa per tutta Italia: inevitabili i controlli delle forze dell'ordine, iniziati di buon'ora anche nella Marca. I carabinieri di Conegliano, durante la notte e nelle prime ore di questa mattina, domenica 4 aprile, sono stati impegnati in una serie di controlli nei vari centri cittadini, supportati da un equipaggio del 14° nucleo elicotteri dei carabinieri di Belluno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una ventina i militari impegnati sul territorio: hanno controllato alcuni locali ed esercizi pubblici nel rispetto delle norme anti-Covid, assicurando il divieto di assembramenti nelle principali piazze. In totale sono state identificate una cinquantina di persone e controllati 20 veicoli in strada. Non ci sono state multe per violazioni delle norme anti-Covid ma per il mancato rispetto del Codice della strada con una serie di automobilisti sanzionati in mattinata. I controlli proseguiranno anche nella giornata di domani, lunedì di Pasquetta, estendendosi a tutto il territorio della provincia.