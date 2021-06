Treno in arrivo, anziana bloccata con l'auto tra le sbarre del passaggio a livello

Erano da poco passate le 11 di mercoledì mattina, 16 giugno, quando una Volkswagen Polo guidata da una pensionata residente in zona è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello in prossimità della stazione di Soffratta, a Vittorio Veneto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" l'anziana, sotto effetto di farmaci, non si era accorta che il semaforo era diventato rosso e le sbarre stavano iniziando a scendere per l'imminente arrivo di un treno proveniente da Belluno. Dopo essere rimasta bloccata, la signora nel panico è scesa dall'auto lasciando il veicolo in mezzo alle rotaie. Provvidenziale l'intervento di titolare e clienti del vicino Bar Soffratta. E' stata una giovane a convincere la pensionata a tornare in auto, aiutandola a fare manovra e a spostare l'auto mettendola parallela ai binari. Il treno, arrivato poco dopo, si è fermato per sincerarsi delle condizioni della pensionata e scattare alcune foto dell'auto bloccata in mezzo al passaggio a livello. Una violazione che costerà all'anziana una sanzione amministrativa.