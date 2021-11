Guida con la patente ritirata e prova a sottrarsi ai controlli: bloccato

Lo trovano a guidare un veicolo sottoposto a fermo con la patente ritirata. È successo domenica a Noventa di Piave, nel corso dei controlli disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Venezia, in concomitanza con i festeggiamenti di Halloween. A carico dell'uomo, un 51enne con pregiudizi di polizia residente nel trevigiano, sono stati ipotizzati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, alterazione di targhe, e anche porto di armi atte ad offendere. Bloccato infatti, dopo aver tentato di sottrarsi ai controlli, è stato trovato in possesso di due armi bianche sequestrate, in attesa di convalida.

Sempre i militari della Radiomobile in San Donà, nel corso delle verifiche, hanno individiato un 49enne di Treviso alla guida di un mezzo sotto l'influenza di alcol e stupefacenti, e un 31enne di Musile di Piave al volante sotto l’influenza dell'alcol. A seguito di un incidente, un 44enne di Quarto d’Altino si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e sull’assunzione di stupefacenti. Due patenti infine sono state ritirate per violazioni al codice della strada. I carabinieri della stazione di Meolo invece hanno contestato il reato di guida sotto l’influenza di alcol a una 39enne di Musile di Piave.